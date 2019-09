Polizeibericht : Einbrecher nimmt Angelruten mit

Völklingen Mehrere Angelruten und Angelrollen erbeutete ein Einbrecher, der in der Zeit von Dienstagmorgen bis Mittwochmorgen in den Keller eines Mehrparteienhauses in der Hofstattstraße eindrang und dort zwei Kellerverschläge aufbrach.

