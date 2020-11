Öffentlichkeitsfahndung : Versuchter Einbruch in Saarbrücken

Versuchter Einbruch in Saarbrücken

Saarbrücken Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich am Freitag, 16. Oktober, um die Mittagszeit Zugang zu einer Wohnung im Mehrfamilienhaus Moltkestraße 61 in Alt-Saarbrücken.

In Zusammenarbeit mit den Geschädigten erstellten die Ermittler des Dezernats für Eigentumskriminalität das Phantombild des Täters. Zudem existiert ein Foto, das den Mann auf seiner Flucht zeigt.

Der Mann kommt möglicherweise für weitere Einbrüche im Bereich der Moltkestraße in Betracht. Hinweise an den Kriminaldauerdienst Tel.: (0681) 962 2133 oder an jede andere Polizeidienststelle.