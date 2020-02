Saarbrücken : Ein Brebacher erfüllt letzte Reisewünsche

Saarbrücken Holger Kablé ist einer der rund 100 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Wünschewagen-Teams beim Arbeiter-Samariter-Bund.

Totkranke Menschen zum Lächeln zu bringen, das ist der Job von Holger Kablé und weiteren 100 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Wünschewagen-Teams beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Brebach. Der 57-jährige Rettungsassistent und Wünscheerfüller ist seit 2018 und damit vom ersten Tag an dabei und übernimmt es, todkranken Menschen einen letzten Reisewunsch zu erfüllen.

Eine ältere Dame wollte kurz vor ihrem Tod einmal das noch nie persönlich besuchte Grab ihres Mannes in Schmelz sehen, ein anderer wollte noch einmal an die Nordsee, eine junge Frau ein Konzert besuchen. Mit dem Wünschewagen macht sich Holger Kablé dann auf den Weg – zum Southside Festival oder zu einem Spiel der Fußball- Bundesliga. Seine Fahrgäste haben eines gemeinsam: Es ist ihre definitiv letzte Ausflugsfahrt, denn sie alle sind schwerst erkrankt. „Nur Palliativpatienten können bei uns eine Fahrt beantragen. Sie muss medizinisch möglich und das Ziel an einem Tag erreichbar sein. Wenn dies nachgewiesen ist, dann kann es losgehen“, sagt der Gießereiingenieur, der viele Jahre parallel im Rettungsdienst arbeitete.