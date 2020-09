Corona : Ein neuer Covid-19-Fall, drei weitere geheilte Patienten

Foto: Sebastian Willnow/dpa Foto: dpa/Sebastian Willnow

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes Saarbrücken meldete am Donnerstag (Stand 17 Uhr) einen neuen Coronafall und drei Personen, die als geheilt aus der Quarantäne entlassen wurden. Somit sind 25 Menschen im Regionalverband akut mit dem Coronavirus infiziert, davon 13 in Saarbrücken, je drei in Riegelsberg, Sulzbach und Völklingen, zwei in Püttlingen und einer in Heusweiler.

In den anderen vier Regionalverbands-Kommunen gibt es derzeit keine Covid-19-Fälle