Ermittlungen wurden eingeleitet : Autofahrer greift Müllwerker in Alt-Saarbrücken an

„Trotz der körperlich schweren Arbeit und Zeitdruck bemühen sich die Müllwerker immer, die Beeinträchtigungen für den Verkehrsfluss so gering wie möglich zu halten“, sagt Bernd Selzner, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Leichtverpackungen-Saarbrücken. Foto: dpa/Caroline Seidel

Saarbrücken Am Donnerstag, 18. Februar, wurde ein Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Leichtverpackungen-Saarbrücken (ARGE-LVP) in der Forbacher Straße in Alt-Saarbrücken während der Müllentsorgungsarbeiten von einem Autofahrer angegriffen und beim anschließenden Überholmanöver des Mannes gestreift, teilt die ARGE-LVP mit.

Die Polizei wurde sofort verständigt und nahm den Vorfall auf. Ermittlungen wurden eingeleitet, bestätigt die ARGE-LVP.

Ereignete hat sich der Vorfall, während der Müllwerker eine Gelbe Tonne entleerte, teilt die ARGE-LVP mit. Der Autofahrer fuhr an den Müllwagen und den dahinter arbeitenden Müllwerker heran, um das Müllfahrzeug zu überholen. Da der Platz zum Überholen des Entsorgungsfahrzeugs nicht ausreichte, stieg der Autofahrer aus, entriss dem Müllwerker das Müllgefäß und warf es ihm entgegen. Danach drückte der Autofahrer den Not-Aus Knopf des Müllwagens, stieg in sein Auto ein und überholte das Müllfahrzeug schließlich. Dabei streifte er mit dem Auto den Müllwerker, sodass dieser ins Taumeln kam und umknickte.