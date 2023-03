Kunstaktion zu Gunsten des abgehängten Stadtteils Burbach Ex-Ministerpräsident Klimmt hatte einen Künstler-Bruder

Aus der Werk-Zusammenstellung und aus der Preisgestaltung für die Burbacher Schau hat er sich nach eigenem Bekunden gänzlich heraus gehalten, denn „Nepotismus“ (Vetternwirtschaft) will er sich nicht nachsagen lassen. So haben denn Vera Loos und Jochen Zech vom Kulturverein vor allem Kleinformatiges ausgewählt, Farbenfroh-Gefälliges: Impressionen einer Lappland-Reise, Frauenakte. Ulrich Klimmt blieb lebenslang im Figurativen, sein Stil wirkt bis ins hohe Alter sehr „Fifties“, sympathisch retro. Für Klimmt, der die Wände abschreitet, ist es diese Begegnung mit dem Künstler-Bruder, der charakterlich so ganz anders tickte wie er, ein Fest: „Jesses, wie schön!“, entfährt es ihm. Dann wird er nachdenklich: „Mein Bruder drängte nie ins Rampenlicht, er wollte sogar anonym beerdigt werden“, sagt er. „Dieser Wunsch, einfach zu verlöschen, der ist mir fremd.“ Deshalb die Polit-Karriere, deshalb auch das unermüdliche Bücher-Machen, auf dass was bleibt? Auch der Bruder soll nicht einfach so verschwinden: „Ich möchte ihm ein Denkmal setzen“, sagt Klimmt. Er, der an Beifall und Bedeutung orientierte Extrovertierte, wird ein Buchprojekt über den zurückgezogenen Ulrich in Angriff nehmen. Denn Reinhard Klimmt kann nicht anders. Das Schreiben ist für ihn ähnlich exitentiell wie es das Malen für seinen Bruder war.