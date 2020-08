Bezahlbarer Wohnraum : „Die Häuser denen, die drin wohnen“

In den Hinterhof, zu dem auch ein kleiner Schuppen gehört, laden die Bewohner zu ihrer monatlichen Veranstaltung „Eva“ ein. Foto: Sarah Tschanun

Saarbrücken Ein schon etwas in die Jahre gekommenes, dreigeschossiges Haus mit sechs Wohnungen in der Saarbrücker Innenstadt, in zentraler Lage. Für Immobilienmakler ein Objekt, dass man kaufen, sanieren und teuer vermieten könnte, so wie einige Häuser im Nauwieser Viertel oder in der Mainzerstraße.

Das wollen die dort lebenden Mieter verhindern. „Die Häuser denen, die drin wohnen. Wir wollen mit unserem Haus-Projekt auch dafür sorgen, dass es weiterhin bezahlbaren Wohnraum in Saarbrücken gibt“, erklärt ein Mieter, der seit knapp zwei Jahren dort lebt. Dafür haben die Bewohner – aktuell sieben Menschen und ein Hund – den Verein „Roter Backstein“ sowie die gleichnamige GmbH gegründet: „Wir wollen das Haus kaufen. Auch wenn sich die Mieter im Laufe der Zeit ändern sollten, können wir dann als Besitzer garantieren, dass die Mieten so niedrig bleiben, wie sie sind. Sie orientieren sich an dem, was ein Hartz-4 Empfänger bezahlen könnte.“

Der Immobilienverband Deutschland (IVD) West kam zu dem Schluss, dass man für Wohnungen in einer solch zentralen Lage in Saarbrücken im Jahr 2019 zirka 11,50 Euro pro Quadratmeter bezahlen müsste. Zum Vergleich: In Köln kostet eine Wohnung durchschnittlich 12,68 Euro pro Quadratmeter. Eine Gentrifizierung (die Besiedelung eines Viertels mit Personen, die wesentlich höhere Mieten bezahlen, als dort bisher gezahlt wurde), wie in Berlin oder München, gebe es in Saarbrücken nicht, sagt Volker Leers, Präsident des Verbands der Saarländischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VdW Saar). Dies schließe aber nicht aus, dass es auch Luxussanierungen auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt in Saarbrücken gebe.

Die eingangs genannte Hausgemeinschaft ist über Jahre gewachsen. „2016 starb der frühere Vermieter, der uns schon seit 20 Jahren die Freiheit ließ, selbst Nachmieter für frei werdenden Wohnungen zu finden. Denn die Wohnungen hier sind begehrt,“ erklären sie einstimmig. Im Gegenzug haben die Bewohner kleine Instandhaltungsarbeiten selbst übernommen. Einer der Mieter ist in der Baubranche tätig und kennt sich mit solchen Reparaturen aus. Seit 2016 gibt es einen neuen Eigentümer, der nun die Verkaufsverhandlungen mit der Gruppe begonnen hat. „Es sieht aktuell gut aus, so dass es bald zum Vertragsabschluss kommen könnte“, sagt eine Mieterin. Den Kauf des Hauses wollen die sechs mit einem Baukredit finanzieren. Der Kredit soll dann mit den Mieten abbezahlt werden, und durch Direktkredite, welche die Mieter als GmbH aufnehmen wollen.„Wer sein Geld bei uns anlegt, kann sicher sein, dass es der lokalen Wohnungslage direkt zugutekommt.“

Seit letztem Sommer ist das Projekt offizieller Teil des bundesweiten Verbundes „Mietshäuser Syndikat“, der Dachorganisation von mittlerweile rund 160 Haus-Projekten in ganz Deutschland. Bisher ist es das einzige im gesamten Saarland. „Es war nach langen Überlegungen klar für uns, dass dies die passende Organisationsform ist. Wir zahlen die Miete dann an unsere eigene GmbH und je mehr wir damit von dem Bankkredit abbezahlt haben, umso höher wird der Soli-Beitrag, den wir an das Syndikat zahlen. Dieses setzt den Soli-Beitrag wiederum ein, um Projekten, die noch am Anfang stehen, finanziell zu helfen. Genauso wie sie es bei uns auch getan haben“, erklären die Mieter. Der Soli-Beitrag richtet sich nach dem, was die Gruppe zurzeit aufbringen kann und steigert sich mit abnehmender Kreditlast bei der Bank. Das Mietshäuser Syndikat wird zu 49 Prozent Anteilseigner am Haus, die Roter Backstein GmbH wird es zu 51 Prozent besitzen. So behält der Dachverband auch ein vertraglich festgelegtes Veto-Recht, sollte die GmbH das Haus irgendwann nocheinmal verkaufen wollen. Er garantiert so, dass seine Haus-Projekte die günstigen Mieten beibehalten.