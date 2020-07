Umweltschutz in Saarbrücken : „Von Politikern erwarte ich Verbote“

Umweltschutz in Saarbrücken

Saarbrücken Corona brachte auch mehr Verpackungsmüll. Unverpackt-Läden halten dagegen.

Frau Klöber, wie fühlt man sich als Inhaberin eines Unverpackt-Ladens, wenn seit Beginn der Corona-Krise klar ist, dass immer mehr Menschen sich beispielsweise Essen in Plastikverpackungen liefern lassen, dass sehr viel mehr Waren online bestellt werden, dass es also eine neue Verpackungsflut zu geben scheint?

Es hat sich also nichts geändert?

Klöber : Doch. Als ich vor drei Jahren den Laden in Saarbrücken eröffnet habe, ging es mir ja um das Vermeiden von Verpackungsmüll. Damals war es schwer, einen Kredit zu bekommen. Das ist jetzt, wo wir in St. Ingbert einen weiteren Laden eröffnen wollen, leichter. Jetzt stehen sie zu mir.

Klöber : Wir erreichen unsere Gruppe, sind stark, werden mehr. Trotzdem sind wir noch zu wenige. Ich bewege mich in einer Blase.

Klöber: Das ist ja auch einfach. Allerdings gibt es inzwischen Lieferdienste, die auf Nachhaltigkeit setzen, die in Pfandgeschirr ausliefern. Allerdings ist das meist nur in Großstädten so.