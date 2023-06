Streichquartett Quatuor Ebène Ein Abend zwischen Expression und Emotion

Insgesamt beinhaltete das Werks 17 Sätze, die von den vier Musikern konsequent dynamisch und feurig dargeboten wurden Geläufigkeit dargeboten wurden, was dem Werk oftmals filmmusikalische Tendenzen verlieh. Hinsichtlich der Melodieführung wurde in diesem Werk jede Stimme von Violine über Viola bis Cello bedacht, was hingegen beim klassischen Streichquartett so nicht immer üblich ist. Nach einer durchweg spannungsgeladenen und mitreißenden musikalischen Darbietung und frenetischem Applaus endete der erste Teil des Konzerts, der nach einer kleinen Pause mit einem Streichquartett der Romantik fortgesetzt wurde. Auf dem Programm stand das Streichquartett op. 41 Nr. 1 in a-moll von Robert Schumann. Mit diesem viersätzigen Stück setzte Quatuor Ebène in diesem Konzertabend einen vortrefflichen Schlusspunkt, was das Publikum noch einmal in seinen Bann riss. Innerhalb dieses Finalstücks präsentiere das Quartett brillant gespielte Geläufigkeit, zeigte stets passende Dynamik, ließ Vibrati und Tremoli klar erkennen, was das Publikum mit minutenlangem Applaus und Standing Ovations honorierte und seiner Begeisterung freien Lauf ließ. Leider endete das Konzert ohne Zugabe, denn der mehr als positiven Publikumsresonanz nach zu urteilen hätte man gerne noch mehr von Quatuor Ebène gehört, denn das Konzert hat sich in jeder Hinsicht wirklich gelohnt.