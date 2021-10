Alle acht Minuten eine Straftat im Saarland : Ehrenamtler des Weißen Rings helfen Kriminalitätsopfern

Felix Zeck (l.), Landesvorsitzender des Weißen Rings (WR), dankt Herrn Jürgen Krancher, Leiter der Außenstelle Saar-Pfalz-Kreis, für sein 30-jähriges Engagement als ehrenamtlicher Mitarbeiter im WR und gratuliert ihm zum Jubiläum. Foto: Weißer Ring/Monika Gläser

Saarbrücken Die Ehrenamtler, die für den Weißen Ring arbeiten, müssen gewappnet sein für „die schlimmen Seiten des Lebens“. Sie helfen Opfern von Straftaten – auch finanziell.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Udo Lorenz

Wohnungseinbrüche, Diebstähle, Internetbetrug, häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen bis hin zum Angriff aufs Leben: Etwa alle acht Minuten registriert die Polizei im Saarland eine Straftat und nur gut jede zweite davon wird aufgeklärt, wie sich aus der Kriminalstatistik 2020 (insgesamt 68 400 Straftaten, 57,8 Prozent Aufklärungsquote) ergibt. Um die vielen Kriminalitätsopfer, die schlimmstenfalls traumatisiert, schwer verletzt oder finanziell in den Ruin getrieben sind, kümmert sich auch im Saarland der Weiße Ring – eine gemeinnützige Organisation mit vielen Ehrenamtlern, die der frühere „XY-Aktenzeichen ungelöst“-Fernsehjournalist Eduard Zimmermann einst 1976 in Mainz ins Leben gerufen hat.

„Im Saarland besteht der Weiße Ring als Hilfsorganisation für Opfer von Straftaten seit nunmehr 41 Jahren und er hat neben seinem Landesbüro in Saarbrücken auch Außenstellen in allen Landkreisen“, betont Jürgen Felix Zeck (72), Landesvorsitzender des Weißen Rings und zugleich Leiter der Außenstelle in Neunkirchen. „Der Verein mit aktuell 70 ehrenamtlich Aktiven im Saarland hilft jedem von einer Straftat betroffenen Menschen, unabhängig von einer Mitgliedschaft, der Erstattung einer Anzeige, dem Herkunftsland, seinem Geschlecht, der Religion oder sexueller Orientierung“, sagt er. Als Erstkontakt dienen den Opfern, die oft schon von der Polizei auf den Weissen Ring aufmerksam gemacht werden, die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Landkreis-Außenstellen in Saarbrücken, Neunkirchen, Saarlouis, Saar-Pfalz, St. Wendel und Merzig-Wadern oder auch eine Online-Beratung (www.weisser-ring.de/hilfe-fuer-opfer/onlineberatung) sowie ein kostenloses Opfertelefon (Tel. 11 60 06). Die Beratungen können auch anonym erfolgen und sie kommen auch für dem Opfer nahestehende Personen in Frage.

Zeck nennt ein paar exemplarische Beispiele von Ratsuchenden beim Weissen Ring: Ein in einer Gaststätte niedergeschlagener Mann, eine vergewaltige junge Frau, ein jugendliches Opfer von Cybermobbing, die Angehörigen eines Getöteten, ein am Telefon betrogener Rentner, eine am Geldautomaten überfallene ältere Dame, ein Stalking-Opfer, ein im Bekanntenkreis sexuell missbrauchtes Mädchen, eine misshandelte Ehefrau, eine bei einem Raubüberfall mit einer Schusswaffe bedrohte Angestellte. Alleine im Jahr 2019 (neuere Zahlen liegen noch nicht vor) hat der Weisse Ring im Saarland mit seinen Außenstellen 435 Opferfälle betreut.

„Persönliche Beratung, menschlicher Beistand, Zuwendung und Anteilnahme sind unverzichtbare und vorrangige Elemente unserer Hilfe“, erklärt der Weisse Ring-Landeschef. „Wir unterstützen Menschen auch finanziell bei der Überbrückung tatbedingter Notlagen, übernehmen Anwaltskosten und ermöglichen über Hilfeschecks einen schnellen direkten Zugang zu Spezialisten wie Rechtsmedizinern und Therapeuten.“ Und: „Opfer ist jedoch nicht gleich Opfer. Jeder Fall wird einzeln betrachtet“, sagt Zeck. Zu den derzeit 70 ehrenamtlichen Aktiven des Hilfevereins im Saarland („etwas mehr Frauen als Männer“) zählen nach seinen Angaben ebenso junge Studierende der Rechtswissenschaft oder Sozialberufe wie Krankenschwestern oder Juristen und pensionierte Polizisten oder Verwaltungsbeamte. Zeck selbst war beruflich früher Kriminalbeamter und zuletzt Opferschutzbeauftragter im Innenministerium.

Während der Weisse Ring im Ballungsgebiet Saarbrücken nach eigenen Angaben derzeit genügend ehrenamtliche Helfer und Helferinnen hat, suchen die Außenstellen aktuell noch ehrenamtliche Mitarbeiter. Nach einem erfolgreichen Erstgespräch und einer Hospitanz in einer der Außenstellen werden Interessierte in einem Orientierungs- und Grundseminar sowie späteren Aufbauseminar in der vereinseigenen Akademie kostenlos für ihre anspruchsvolle Tätigkeit qualifiziert. Gewappnet sein müssen die künftigen Opferhelfer jedenfalls auch darauf, „die schlimmen Seiten des Lebens kennenzulernen“, wie es Zeck nennt. Auf Anregung des Weißen Rings und in Verbindung mit dem Sozialministerium wurden Traumaambulanzen in Berus und Münchwies sowie in Kleinblittersdorf eingerichtet. Seit einiger Zeit bietet die Hilfsorganisation auch eine kostenlose Stalking-App zur Dokumentation der Taten an. Stalking und häusliche Gewalt seien derzeit ein Themen-Schwerpunkt der Arbeit, betont Zeck und fügt hinzu: „Kriminalprävention ist der beste Opferschutz!“

Finanziert wird der der nach eigenen Angaben rund 800 Mitglieder zählende gemeinnützige Verein Weisser Ring im Saarland durch Spenden, Mitgliedsbeiträge, Bußgeldzuwendungen der Gerichte und Nachlässe Verstorbener.