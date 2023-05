Polizei fahndet nach zwei Frauen EC-Karte eines Seniors gestohlen – Diebin mit „Dior-Handtasche“ geht mit Komplizin auf Shoppingtour

Vom 30. Januar bis zum 2. Februar 2023 hoben die Täterinnen an verschiedenen Bankautomaten Geld ab und gingen in unterschiedlichen Möbelhäusern und bei Juwelieren im Bereich Saarbrücken und Mannheim einkaufen. Außerdem benutzten sie die Karte an zahlreichen Zigarettenautomaten und in einem Geschäft für Perücken.