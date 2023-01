DWD-Wetter : Dauerfrost und Glättegefahr – So sind die Aussichten fürs Saarland

Foto: dpa/Arne Dedert

Saarbrücken Das Wetter zum Wochenende wird kalt, nass und neblig. Hier und da fällt auch wieder etwas Schnee. Doch das ist noch nicht alles, was der Winter im Saarland zu bieten hat.

Stark bewölkt bis bedeckt wird es an diesem Donnerstag, 26. Januar, im Saarland. Leichter Niederschlag am Nachmittag und Abend kann in höheren Lagen in Schnee übergehen.

In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt mit gebietsweise schwachem Niederschlag, teils als Schnee und teils als Sprühregen. Im Bergland besteht Glättegefahr. Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und drei Grad mit leichtem Dauerfrost in höheren Lagen. Das melden die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach.

Das Wetter im Saarland am Freitag

Am Freitag wird es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt sein mit kaum Auflockerungen und zeitweise leichtem Schnee oder Schneegriesel, im Flachland teils auch Regen. Im Bergland kann es gefrierenden Sprühregen und entsprechende Glätte geben. Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und fünf Grad, mit leichtem Dauerfrost in höheren Lagen.

In der Nacht zum Samstag wird es teils gering, meist aber stark bewölkt sein und weitgehend niederschlagsfrei, jedoch gibt es im Süden und Südosten geringfügige Niederschläge, meist in Form von Schnee oder Schneegriesel. Es kann lokale Nebelfelder geben und gebietsweise Glätte. Tiefsttemperaturen zwischen null und minus drei Grad im Flachland und bis minus fünf Grad in höheren Lagen.

Ein Ausblick auf das Winter-Wochenende im Saarland

Am Wochenende wird es dann noch einmal deutlich kühler. Am Samstag wolkig bis stark bewölkt, mit Auflockerungen und etwas Sonne. Im Südosten möglicher geringfügiger Schneefall. Höchstwerte zwischen ein und vier Grad, in höheren Lagen um minus ein Grad.

In der Nacht zum Sonntag teils wolkig, teils nur gering bewölkt oder klar mit örtlicher Nebelbildung und streckenweise Glätte. Tiefstwerte minus drei bis minus sechs Grad, in höheren Lagen bis minus acht Grad.