Brennender-Berg-Turnier in Dudweiler : Der Weltmeister triumphiert ohne Satzverlust

Dudweiler Trotz Problemen in der Vorbereitung wegen der Corona-Pandemie war das Teilnehmerfeld beim Brennender-Berg-Turnier stattlich: 90 Tennis-Spieler kämpfen in Dudweiler um die Titel.

Besonders spannend verliefen das Herren-30-Finale und das der Damen 50: Max Braun verlor gegen Marc Aloe den ersten Satz mit 0:6, sicherte sich aber mit 7:5 den zweiten Durchgang und am Ende sogar den siegbringenden Match-Tie-Break mit 10:8. Auch die an Nummer Eins gesetzte Caroline Neuheuser-Wolf hatte nach dem 6:7 und 6:2 gegen Susanne Ruster erst nach dem Master-Tie-Break (10:6) die Nase vorn.

Die größte Aufmerksamkeit wurde den Auftritten des Ü 55-Weltmeisters Christian Greuter zuteil, der beim TC Halberg Brebach trainiert. Der Weltranglisten-Erste seiner Altersklasse trat bei den Jüngeren in der Herren-40-Klasse an und lockte am Finaltag knapp 150 Zuschauer auf die Anlage in Dudweiler, die trotz Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften genug Platz bot. „Jeder wollte wissen, wie sich der Weltmeister im Finale schlägt und ob jemand in der Lage ist, einen Satz gegen ihn zu gewinnen“, berichtet Weinbrecht und ergänzt: „Vor allem im Feld der Herren 40 war das Turnier schon sehr erlesen und stark besetzt.“ Letztlich schaffte trotzdem keiner einen Satzgewinn gegen den Weltmeister. Auch Andreas Thewes musste sich im Finale Greuter glatt in zwei Sätzen geschlagen geben (1:6 und 2:6).