Kommunalpolitik : Bauen am Anger: Investor stellte Projekt dem Bezirksrat vor

Dudweiler In Zeiten von Corona sind in der Kommunalpolitik viele Dinge per Videokonferenz klären. Dank so einer Konferenz kommt ein Bauvorhaben in Dudweiler voran. In der Mai-Sitzung des Bezirksrates ging es um die Pläne eines neuen Investors für die schon lange geplanten Wohnungen am Anger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Bohlander

Doch blieben Fragen offen.

Die klärte das neue Unternehmen, die IFA Gesellschaft für Immobilien mbH & Co. KG, mit dem Gestaltungsbeirat der Stadt Saarbrücken. Und das per Videokonferenz. Das Ergebnis dieser Konferenz teilte Bezirksbürgermeister Ralf-Peter Fritz jetzt dem Bezirksrat mit: „Die IFA ist komplett auf die Wünsche eingegangen.“ Auch ein weiterer Wunsch an den neuen Investor aus dem Hochwald wurde wahr: eine Vorstellung des Unternehmens und der überarbeiteten Pläne für den Anger im Bezirksrat.

Dazu waren Projektentwickler Hans-Jürgen Lichter und Architekt Lothar Link in die Sitzung im großen Saal des Bürgerhauses gekommen. Die stadteigene Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung (GIU) habe sich mit dem Vorhaben an die IFA gewandt, wie der Projektentwickler erklärte.

Und zwar auch deswegen, weil Bau und gleichzeitige Vermarktung für die IFA zum Tagesgeschäft gehörten, sagte Hans-Jürgen Lichter. Auf die Anregungen der Stadt sei sein Unternehmen auch deswegen eingegangen, weil es eine gute Zusammenarbeit wünsche.

So sehe der neue Plan für die Anlage vor, die Terrassierung weiter unten anzusetzen, um einen optisch stimmigeren Bau zu bekommen. Trotz des schwierigen Geländes sei es auch gelungen, alle drei Gebäude in L-Form und einen Quaderblock barrierefrei zu gestalten.

Um die Nachweispflicht für Stellplätze zu erfüllen, setze das Unternehmen teilweise auf ein sogenanntes Doppelparkersystem; Fahrzeuge können also übereinander einfahren. Konkret geplant sind 29 Einraum-, 33 Zweiraum-, 39 Dreiraum- und vier Vierraumwohnungen, insgesamt also 105 Wohnungen. Sie sind zwischen 50 und 130 Quadratmeter groß.

Annabelle Sonntag (FDP) fragte, ob die GIU die Pläne mit dem Projekt an die IFA verkauft habe, bis wann die Bebauung stehen solle und ob man eher selbst vermieten oder verkaufen wolle.

Die Planung sei tatsächlich mitveräußert worden. „Die wollten wir aber nicht“, wie Hans-Jürgen Lichter klarstellte. Die IFA setze lieber auf eine eigene Planung mit eigenen Zeitvorgaben.

Man habe auch nicht gewusst, dass ein Wettbewerb ausgelobt worden war, was im Vorfeld zu Irritationen geführt habe. Lichter sagte, die IFA gehe davon aus, in vier bis sechs Monaten die Baugenehmigung zu bekommen. „Wir haben zugesichert, dass wir sofort danach anfangen zu bauen.“ Was man nicht verkaufen könne, komme in den Eigenbestand. Die Chancen stünden aber gut, dass das Unternehmen alle Wohnungen veräußern kann.

Beate Ewald (Bündnis 90/Die Grünen) wollte wissen, ob es eine Tiefgarage mit einer Zufahrt für alle gibt. Das bejahte der Projektentwickler: „eine Ein- und eine Ausfahrt.“

Ob in den Räumen auch eine gewerbliche Nutzung möglich sei und ob es Qualitätsunterschiede zwischen den Wohnungen gebe, wollte Martin Kerz, der SPD-Fraktionsvorsitzende, wissen. Ersteres sei nicht geplant, und man baue solide und massiv, teilte der Projektentwickler mit.