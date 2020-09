Polizei sucht Verursacher : Mit Autotür anderes Fahrzeug beschädigt und geflohen

Saarbrücken/Dudweiler Ein noch Unbekannter ist mit der Tür seines Autos an einem fremden Fahrzeug angeschlagen und dann getürmt.

Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Sulzbachtalstraße in Saarbrücken-Dudweiler ist ein noch unbekannter Fahrer gegen 12.25 Uhr mit der Autotür an einem fremden Auto angeschlagen und weggefahren. Am Auto der Geschädigten entstand ein Schaden in Form einer Eindellung.