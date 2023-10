Amateurfußball Eine Mannschaft lässt sich nicht unterkriegen

Torhüter Marco Boussaid feuert seine Vorderleute an und wirft sich mit seinen 52 Jahren in jeden Ball, der in Richtung seines Tores kommt. Vor ihm wird gegrätscht und gekämpft, als wenn es ein Endspiel um eine Meisterschaft ist. Am Ende hilft jedoch mal wieder alles nichts. Der TuS Jägerfreude verliert in der Fußball-Bezirksliga Saarbrücken mit 0:21 gegen den FV Fischbach. Es war zwar die Partie gegen den Tabellenführer – aber kein Einzelfall. Es war schon das dritte Saisonspiel, in dem der TuS 20 oder mehr Tore kassierte. Gegen Viktoria Hühnerfeld gab es eine 1:20-Klatsche und gegen die DJK Ensheim sogar ein 0:25.