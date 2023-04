Tatverdächtiger ist Schwager des Opfers Toter mit Schussverletzungen auf Waldparkplatz in Saarbrücken gefunden

Das Dezernat für Straftaten gegen das Leben hat nun die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wird am heutigen Sonntag, 16. April, die Leiche des Opfers obduziert. Der Tatverdächtige wurde am Mittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt. Zurzeit befindet sich der Verdächtige in der JVA in Saarbrücken.