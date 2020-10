Die SZ gratuliert : Inge Raab aus Dudweiler wird 101 Jahre alt

Dudweiler Die Seniorin erinnert sich an längst vergangene Zeiten und verrät, wie man glücklich alt wird.

Die Familie stehe bei ihr an erster Stelle. So pflegt sie auch eines ihrer liebsten Hobbys, das Reisen, gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter. „Jedes Jahr verreise ich, doch leider ging es aufgrund der Pandemie in diesem Jahr natürlich nicht. Ich war bereits in der Toskana, am Gardasee, im Schwarzwald, im Allgäu, an der Ostsee, an der Nordsee, an Rhein und Mosel, in Altötting und in Bad Füssing“, erzählt Inge Raab, die in Dudweiler bei ihrem Sohn lebt und sich nur durch Corona vom Reisen abhalten ließ. Vor Ort genieße sie am liebsten die örtliche Küche und gute Weine. Noch heute liest die 101-Jährige täglich die Saarbrücker Zeitung und löst das Kreuzworträtsel. Über Sport, Politik und das aktuelle Weltgeschehen weiß sie Bescheid. „Das ist mir ebenso wichtig wie die Freude am Leben und das Lachen“, sagt sie.