St. Josef Klinik : Dudweiler Klinik wird demenzfreundlich

Dudweiler Die Umgestaltung der Station für Innere Medizin des St.-Josef-Krankenhauses soll dementen Patienten mehr Sicherheit und Orientierung bieten.

Die Station für Innere Medizin in Dudweiler wurde deshalb umgestaltet. Birgit Dietz, Architektin und Gerontologin am Bayerischen Institut für alters- und demenzsensible Architektur, erklärt, dass das Alter, in dem sich solche Patienten befinden, oft einhergehe mit verminderter Sehschärfe und verändertem Farb- und Kontrastsehen, was einem ohnehin „verwirrten“ Menschen weitere Ängste bereite. „Warum also weiße Haltegriffe auf weißen Fließen einbauen? Erst mit Kontrast werden sie tatsächlich gut erkannt und können dann auch genutzt werden.“ „Glänzende Böden lösen oft Ängste bei dementen Personen aus. Sie glauben, der Boden sei flüssig oder sie würden in Wasser treten“, erklärt die stellvertretende Pflegedirektorin Iris Hess. So hat die Klinik auch den Boden abschleifen lassen, so dass die nun matte Oberfläche von den Demenzkranken nicht als bedrohlich wahrgenommen wird. Symbolbilder hängen an den Badezimmern, an jedem Patientenzimmer jeweils ein großes Bild mit einem speziellen Motiv, zum Beispiel der Saarschleife, damit Patienten ihre Zimmer durch die markante Symbolik wiederfinden können.