Hallenfußball : Der Ball rollte auch in der Pandemie

Dudweiler Die Alten Herren der Spvgg. Quierschied haben das Hallenfußball-Turnier in Dudweiler gewonnen. Im Finale schlugen sie den gastgebenden ASC.

Der ASC Dudweiler „ist Sieger der Herzen“, wie es ein Zuschauer mit Blick auf die gesamte Veranstaltung formuliert hat. „Wir sagen Danke an die vielen Helfer, an die Schiedsrichter, an die Mannschaften, an unsere Sponsoren und an die Zuschauer. Ihr alle habt uns ermöglicht, euch in diesen schwierigen Zeiten mit unserem Turnier etwas Abwechslung zu bringen. Die Rahmenbedingungen waren alles andere als einfach. Doch ihr alle habt euch vorbildlich an die Hygiene-Vorgaben und an alle vorgegebenen Regeln gehalten“, erklärt der ASC in einer Pressemitteilung: „Danke, dass ihr geholfen habt den unsichtbaren Gegner zu bekämpfen – und dass ihr unser Turnier erneut zu dem gemacht habt, was es vor der Corona-Zwangspause war: ein Familientreffen der Fußballer aus dem Sulzbachtal und Fischbachtal.“