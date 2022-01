Alles für Eltern und Kind : Kunterbuntes Sortiment: Von der Umstandsmode bis zum Playmobil

Katja Schuler in ihrem Secondhand-Laden „Villa Kunterbunt“ in Dudweiler. Foto: Esther Brenner

Dudweiler In der „Villa Kunterbunt“ in Dudweiler gibt es preiswerte Secondhand-Sachen für Eltern und Kinder.

Selbst Pipi Langstrumpf, bekannt als passionierte Schnickschnack-Sammlerin aus Astrid Lindgren‘s Kinderbüchern, würde in dieser „Villa Kunterbunt“ ins Staunen geraten: Katja Schulers Secondhand-Laden in der Rathausstraße in Dudweiler ist bis unter die Decke voll gestopft mit Kindersachen aller Art: Von der Babykleidung über Spielzeuge bis hin zu Schuhen und sogar Umstandsmode – in dieser „Villa“ gibt es einfach alles, was Eltern und Kinder brauchen. Die Klamotten stapeln sich – nach Größen ordentlich sortiert – in Regalen. Jeder Quadratzentimeter wird genutzt, um noch was aufzuhängen: Kinderrucksäcke, Babyspielzeuge, Gürtel, Mützen.

„Ich habe kein Lager, deshalb muss alles hier rein“, lacht die Ladenbesitzerin. Ein ganzes Bataillon Kinderwagen und Buggys wartet gleich im Eingangsbereich auf neue Besitzer. „Die nehme ich in Kommission, wie auch die Kommunionsmode“, sagt Katja Schuler. Ansonsten kauft sie die Artikel an, die sie in ihrem Secondhand-Geschäft anbietet. Am liebevoll dekorierten Schaufenster drücken sich nicht nur Kinder die Nase platt. Die 47-Jährige hat darin unter anderem einige Playmobil-Welten aufgebaut. „Spielzeug läuft sehr gut“, sagt sie. Aber noch besser nachgefragt sei die Umstandsmode aus zweiter Hand.

2009 eröffnete Katja Schuler ihre „Villa Kunterbunt“. Deren Name ist seitdem Programm. „Es gab damals in der näheren Umgebung keine Geschäfte für Babyausstattung“, sagt die zweifache Mutter. Und so füllte sie die Marktlücke mit günstiger Ware aus zweiter Hand. Ihr erster Laden in der Sudstraße wurde schnell zu klein. 2012 zog die „Villa Kunterbunt“ deshalb in die Rathausstraße ein paar Hundert Meter weiter – und ist jetzt Teil des „Dudoparks“, der dort im Entstehen ist mit Läden, Büroflächen, Wohnungen und Räumen für Start-ups.

Babyausstattung zählt zur so genannten „Grundversorgung“ – daher greift die 2-G-Regelung nicht. „Das wissen die Leute aber meist nicht, so dass es zurzeit sehr ruhig ist“, sagt Katja Schuler. Vor der Tür hat sie einen großen Ständer vollgepackt mit Kostümen gestellt. Normalerweise statten sich die Kinder jetzt für Fastnacht aus. In diesem Jahr macht Corona wieder einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem werde sie dieser Tage ihre Schaufenster für die tollen Tage umdekorieren. „Denn die Kinder verkleiden sich trotzdem gerne“, weiß sie.

Mode und Spielzeug aus zweiter Hand – das ist ein Trend, der auch Katja Schuler hilft. „Ich merke schon, dass die Leute umdenken. Mein Angebot wird gut angenommen.“ Secondhand-Kleidung sei durchs viele Waschen schadstofffrei und nachhaltig. Jedes Stück, das Katja Schuler anbietet, wird vorher nochmal gewaschen. Das Spielzeug wird überprüft auf Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit. Kleidung, die sie nicht verkauft, spendet sie zum großen Teil über den Verein „Hand on heart“ an ein Waisenhaus in Kamerun (www.honart.org).