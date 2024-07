Saarbrücken Schwimmbad-Krise im Saarland – Bäder-Chefin mit ungewöhnlicher Lösung für Personalmangel

„Das Praktikum vermittelt, was auf sie zukommt“, so Anhaus. Und im Fall von Yuliia Stoieva geht es jetzt erst richtig los. Denn am 19. August beginnt ihre Ausbildung zur Fachangestellten für Bäderbetriebe bei den Stadtwerken Saarbrücken. „Das ist ein Beruf genau für mich“, sagt Stoieva, für die Sport schon immer ein wichtiger Teil ihres Lebens ist. Als Kind hat sie sich für den Gymnastiksport begeistert. Im späteren Berufsleben war sie Sportlehrerin in der Ukraine, doch weil das Diplom in Deutschland nicht anerkannt wird, musste sie sich nach einer Alternative umsehen.