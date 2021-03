Jan Lucas Becker von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal : Bestzeit und Rekord schon vorm Saisonhöhepunkt

Jan Lukas Becker auf der Bahn in Winston-Salem in den USA: Er läuft die 3000 Meter in 8:09,72 Minuten – persönliche Bestzeit. Foto: Daniel Wallis

Dudweiler Jan Lukas Becker von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal knackt in Vorbereitung auf die College-Meisterschaften Saarlandrekord.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Manuel Keil

An diesem Wochenende steht für Leichtathlet Jan Lukas Becker von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal in den USA mit den nationalen College-Meisterschaften in Birmingham im Bundesstaat Alabama der Höhepunkt der Hallensaison an. Im Januar hat er mit einem Stipendium an der „Queens University of Charlotte“ in North Carolina ein dreijähriges Studium in Innenarchitektur und Design begonnen. Seither hat der 27-Jährige für die „Royals“ – so werden die Sportler seiner Universität genannt – an vier Wettkämpfen teilgenommen. Dabei stellt der Läufer jedes Mal eine Bestzeit auf.

„Dass die Saison so stark wird, hätte ich nicht erwartet“, zeigt er überrascht. Gleich in seinem ersten Hallenwettkampf seit sechs Jahren steigerte Jan Lukas Becker seine Bestzeit über 3000 Meter auf 8:17,84 Minuten. Nur eine Woche später verbesserte er sich über die Meile (1609 Meter) um knapp zehn Sekunden auf 4:19,79 Minuten.

Der Höhepunkt folgte dann im Februar über die 5000 Meter. Beim „GVSU Big Meet“ in Allendale im Bundesstaat Michigan stellte der 27-Jährige in 13:56,62 Minuten einen saarländischen Hallenrekord über 5000 Meter auf. Dabei blieb Jan Lukas Becker nicht nur 45 Sekunden unter seiner eigenen Hallenbestzeit, sondern auch 15 Sekunden unter seiner Freiluftbestzeit. „Dass es erstmals unter 14 Minuten ging, ist überragend! Die Marke ist ja ein kleiner Meilenstein für jeden Langstreckenläufer“, freut sich der Saarländer. Als Zugabe qualifizierte er sich im nächsten Wettkampf auch noch über 3000 Meter in 8:09,72 Minuten für die nationalen College-Meisterschaften.

„Der Fokus liegt dort klar auf den 5000 Metern, die diesen Freitag stattfinden. Die 3000 Meter sind mehr ein Schmankerl am Tag drauf“, beschreibt Jan Lukas Becker seine Prioritäten. Auf beiden Strecken hält er eine Top-Fünf-Platzierung für möglich und hofft sogar „im Rennen um die Medaillen mitmischen zu können“.

Ende März startet mit einem Lauf über 10 000 Meter auf der Bahn für den Athleten der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal die Freiluftsaison. Bahnwettkämpfe waren aufgrund der Corona-Situation 2020 für ihn keine möglich. So konnte Jan Lukas Becker sich auf den Abschluss seiner Schreiner-Ausbildung in Karlsruhe konzentrieren. „Im Training habe ich viel im Ausdauerbereich gearbeitet, was sich schon Ende des Jahres im Straßenlauf gezeigt hat und sich jetzt auszahlt“, erzählt der 27-Jährige. Während er hier meist nur zu zweit oder zu dritt trainieren durfte, kann er in den USA schon wieder in Gruppen von 20 bis 25 Personen trainieren. Wegen der Corona-Regelungen sind die meisten umliegenden Tartanbahnen allerdings noch nicht wieder zugänglich, so dass die Tempo-Einheiten meist auf Parkwegen absolviert werden müssen. „Wir machen alle das Beste draus!“ Derzeit liegt sein Trainingsumfang bei 90 bis 120 Kilometern pro Woche.