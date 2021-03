Jan Lukas Becker von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal : Er knackt schon wieder den Saarlandrekord

Jan Lukas Becker freut sich nach dem Rennen in Birmingham in den USA: Der 27-Jährige von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal verbesserte den saarländischen Hallenrekord über 5000 Meter auf 13:51,49 Minuten. Foto: Becker

Dudweiler Sechs Rennen in diesem Jahr in der Halle – sechs persönliche Bestzeiten: Der in den USA studierende Läufer Jan Lukas Becker von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal ist in einer blendenden Verfassung.

Langstreckenläufer Jan Lukas Becker von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal ist jetzt ein „All-American“. So werden in den USA die Sportler genannt, die bei den nationalen College-Meisterschaften eine Top-Acht-Platzierung erreichen konnten. In 13:51,49 Minuten belegte Jan Lukas Becker bei den NCAA-Hallenmeisterschaften der Division zwei – das ist die zweithöchste amerikanische College-Liga – in Birmingham den sechsten Platz über 5000 Meter. NCAA ist der nationale College-Sportverband in den USA. Gleichzeitig verbesserte Jan Lukas Becker seinen eigenen Saarlandrekord, den er am 12. Februar bei einem Rennen in Allendale in den USA aufgestellt hatte, um fünf Sekunden. Der Saarländer stellte zudem einen neuen Rekord für die „Queens University“ in Charlotte auf, an der er seit Jahresbeginn studiert (wir berichteten).

Jan Lukas Becker hatte entscheidenden Anteil daran, dass die 5000 Meter zum schnellsten Rennen der Geschichte dieser Meisterschaften wurden. Nach einem flotten Beginn drohte das Tempo zwischen Kilometer zwei und drei etwas einzuschlafen. „Das Rennen war ziemlich unruhig mit viel Gerangel und Schiebereien. Deswegen habe ich nach 2800 Metern versucht das Ganze etwas zu entzerren, was mir ja auch gelungen ist“, beschreibt er seinen Vorstoß. Zu einer Medaille fehlten dem für die LSG Saarbrücken-Sulzbachtal startenden Läufer beim Sieg des Favoriten Christian Noble nur knapp zweieinhalb Sekunden.

„Ich habe auf den letzten 400 Metern alles probiert, aber die anderen waren einfach stärker. Trotzdem kann ich mich uneingeschränkt über die Platzierung und vor allem die sensationelle Zeit freuen“, zeigte sich der 27-Jährige zufrieden. Und ergänzte: „Wären nicht fünf Läufer schneller gewesen, würde ich mich mit meiner Zeit unter den ‚All Time Top-Ten’ der NCAA wieder finden.“

Dass er im Moment in herausragender Form ist, zeigte er einen Tag später auch über 3000 Meter. Obwohl sich im Rennen die müden Beine vom Vortag schnell bemerkbar machten, probierte es der Saarländer erneut mit einer Tempoverschärfung im Rennverlauf. Am Ende wurde Jan Lukas Becker in neuer persönlicher Bestzeit von 8:07,95 Minuten Neunter. Damit gelang ihm das Kunststück, in jedem seiner sechs Hallenrennen in diesem Jahr eine neue persönliche Bestzeit aufzustellen.