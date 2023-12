Kriminalstatistik Immer mehr Einbrüche und Schockanrufe in Dudweiler

Die Polizei erfasste im Jahr 2022 in Dudweiler und in den Ortsteilen Herrensohr, Jägersfreude und Scheidt 1662 Straftaten. Daraus ergibt sich für 2022 im Bezirk ein Anteil von 2,4 Prozent an allen im Saarland verzeichneten Delikten (68 139). Damit liegt die Quote deutlich höher als in Friedrichsthal (0,9 Prozent), Quierschied (0,8 Prozent) oder Sulzbach (1,6 Prozent).