Letzte Sitzung des Stadtrats Saarbrücken vor den Wahlen Fehlerhafte Stolpersteine, teure Schulcontainer und ein Problem am St. Johanner Markt

Es war eine besondere Sitzung des Stadtrats Saarbrücken, diese 42. in der laufenden Wahlperiode im Bürgerhaus Dudweiler. Nicht nur der Ort war ungewöhnlich, meist tagt der Rat der Landeshauptstadt in der Saarland- oder der Congresshalle in der City. Besonders war auch, dass es sich um die letzte Sitzung in dieser Zusammensetzung handelte, kurz vor den Kommunalwahlen am 9. Juni. Daher begann sie auch anders. Um Punkt 16 Uhr saßen die Stadtverordneten mit Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) und den Dezernenten nicht wie sonst auf ihren Plätzen, sondern standen dicht an dicht vorm Bürgerhaus, um ein Abschiedsfoto machen zu lassen. So wie am Dienstag wird der Stadtrat nie wieder zusammenkommen, einige hören auf, andere werden nicht mehr gewählt werden. Das Gruppenbild mit dem OB bleibt da als Erinnerung.