Letzte Sitzung vor den Wahlen Stadtrat in Saarbrücken – teure Schulcontainer und ein Problem am St. Johanner Markt

Fehlerhafte Stolpersteine: Seit 2010 werden in Saarbrücken „Stolpersteine“ des Künstlers Gunter Demnig verlegt, um an Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern. Allerdings, wie nun festgestellt wurde, sind zu Beginn Steine an falschen Orten angebracht worden, ebenso gab es Fehler bei Namen oder Lebensdaten. Solche „ärgerlichen Irrtümer“ seien bundesweit keine Seltenheit, hieß es. In Saarbrücken gab es offenbar Fehler bei Recherchen von komplizierten Verfolgungsgeschichten. Sie werden nun korrigiert. Der Stolperstein für Leo Cahn gehört in die Riottestraße, nicht an den Staden, der Stein für Max Hanau in die Försterstraße und nicht in die Karcherstraße. Beim Stolperstein von Dilla Cahn wird das Geburtsjahr korrigiert (1872), bei Olga Fürst, geborene Haymann, und bei Max Haymann die Nachnamen. Außerdem werden bis zum Frühjahr 2025 an zehn weiteren Orten Stolpersteine verlegt. Unter anderem in Eschringen für Peter Baptist Herrgott, der 1943 im KZ Natzweiler-Struthof im Elsass ermordet wurde.