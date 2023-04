Tatverdächtiger ist Schwager des Opfers Toter mit Schussverletzungen auf Waldparkplatz in Saarbrücken gefunden

Zeugen hätten zuvor in der Nähe des Waldparkplatzes Schüsse gehört. Gegen 21 Uhr sei die Polizei alarmiert worden, wie die Ermittlungsbehörde am Sonntag mitteilte. Die Beamten der Polizeiinspektion Sulzbach und die Helfer der Rettungskräfte hätten dem schwerverletzten Mann allerdings nicht mehr helfen können. Er sei an mehreren Schussverletzungen gestorben.