„Dudo-Park“-Vision nimmt Gestalt an Wie ein neues Stadtviertel die Zukunft von Dudweiler verändern soll

„Wir sind in den beiden vergangenen Jahren gut vorangekommen. Unsere Vision nimmt langsam Gestalt an“. Knut Meierfels (55), Initiator und geschäftsführender Gesellschafter der Dudo-Park GmbH & Co KG ist, ja muss, ein Optimist sein. Das Projekt, das er sich vorgenommen hat, ist ein Kraftakt ohnegleichen. Mit dem „Dudo-Park“ entsteht aus alten Mauern ein neues Stadtviertel, ein neues „Quartier“, rund um die ehemalige Fleischwarenfabrik Schwamm in der Bahnhofstrasse als Keimzelle. Dort, wo die Familie Schwamm von 1920 bis 1998 unter anderem den saarländischen Klassiker Lyoner herstellte, wird seit dreieinhalb Jahren etwas Neues geschaffen: der „Dudo-Park“ soll ein gut 7000 Quadratmeter großes Ensemble werden, im Halbkreis rund um eine Parkanlage. Kern ist das alte Stammhaus der Firma Schwamm, die, seit ihrem Auszug, in Saarbrücken im ehemaligen Schlachthof am Lyonerring im Saarbrücker Ostviertel produziert und wächst.