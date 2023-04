Neue Details zu Bluttat und Verdächtigem Y. Mord in Dudweiler war offenbar eine Hinrichtung mit Kopfschuss

Keine Kerze. Keine Blumen. Nichts erinnert an die Tragödie, die sich hier an der Zufahrt zum Waldparkplatz hinter dem Dudweiler Freibad abgespielt hat. Wäre da nicht das Auto. Es steht auch elf Tage nach dem Mord noch unverändert an der Stelle, an der sich die unfassbare Tat ereignet hat. Wie ein Mahnmal. Das Fahrzeug gehört nach SZ-Informationen dem 28 Jahre alten C. aus Dudweiler.