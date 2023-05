Haushälterin offenbar Komplizin Osteuropäische Bande überfällt schlafenden 86-Jährigen in Dudweiler und foltert ihn

Die Tat ereignete sich am Freitag, 31. März, und spielte sich nach SZ-Informationen so ab: Vier Männer sind in das Haus in einer ruhigen Wohngegend in der Rehbachstraße in Dudweiler eingedrungen. Offenbar hatten sie Kenntnis davon, dass der Bewohner Wertgegenstände daheim hat. Der 86-Jährige wurde durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Einige der Täter sind offenbar zielstrebig in das Schlafzimmer des Mannes gekommen, während die anderen das Anwesen durchsuchten.