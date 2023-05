Offenbar mithilfe der Haushälterin Osteuropäische Bande überfällt 86-Jährigen in Dudweiler und foltert ihn

Brutaler Überfall auf einen 86-Jährigen in Dudweiler: Der SZ liegen exklusive Informationen vor, wonach eine aus Osteuropa stammende Bande mithilfe einer aus Rumänien kommenden Haushälterin einen Mann im Saarbrücker Stadtteil Dudweiler gefoltert und ausgeraubt haben soll. Die vier Männer flüchteten dann Richtung Frankreich. Die Beute aus Schmuck und Bargeld soll mehr als 10 000 Euro betragen. Die vier Täter sind auf der Flucht. Die 27 Jahre alte Haushälterin sitzt in der Justizvollzugsanstalt in Zweibrücken. Gegen sie besteht ein dringender Tatverdacht.