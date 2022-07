Reitsport : Reiten: Goldbergerhof und Neunkirchen sind Saarlandmeister

Dudweiler Bei strahlendem Sonnenschein wurden auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Dudweiler-Sulzbachtal die Saarlandmeister im Mannschaftsspringen und der Mannschaftsdressur gekürt. In der Dressur hatte der RFV Limbach nach den ersten Prüfungen die Nase vorn.

Doch die Pas-de-Deux-Küren am zweiten Tag brachten Bewegung ins Klassement: Das Team der Birkenhofs Young Rider Rümmelbach holte den Sieg in der A-Kür und machte Punkte gut. Im Pas de Deux auf L-Niveau überzeugte das Team vom RFV Goldbergerhof aus Schmelz die Richter. Damit sicherte sich Daniela Veith, Caroline Fritz, Dascha Fixemer und Aline Laura den Titel in der Mannschaftsdressur feiern – vor dem Team aus Rümmelbach mit Sandra Rupp, Sarah Schweizer, Franca Weinard und Vivane Platz-Nicolay. Bronze ging an den RFV Limbach mit Anne Klein, Annika Heintz, Hannah Brill auf Denali und Anna Benkert.