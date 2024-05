Pflegekräfte aus Madagaskar im Saarland Wie Pflegekräfte aus Madagaskar bei der Altenpflege in Dudweiler helfen

Wenn Tsiro Razafimanantsoa in der Senioreneinrichtung des Rot-Kreuz-Sozialzentrums in Dudweiler ihre Schicht beginnt, funkeln die Augen der jungen Frau stets vor Freundlichkeit und Wärme. Ihr strahlendes Lächeln ist so ansteckend, dass selbst die müdesten Herzen der Senioren und Seniorinnen in Schwung kommen. Blutdruck messen gehört zu ihren ersten Pflichten am Morgen. Ob sie beim Frühstück hilft, bei der Medikamentenverteilung dabei ist oder einfach nur zuhört – Tsiro ist eine großartige Stütze für das Seniorenheim.