Retter verliert sein Herz an geretteten Hund

Die aufwändige Aktion hatte landesweit für viel Aufsehen gesorgt. Und den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Dudweiler, des Technischen Hilfswerks und der Berufsfeuerwehr Saarbrücken viel Lob und Anerkennung eingebracht. Denn sie hatten Charly, der im Garten mit seinen fünf Geschwisterchen spielte und in ein nicht gesichertes Versorgungsrohr gefallen war, auch nach Stunden der Ungewissheit nicht aufgegeben.

Der kleine Hund steckte etwa acht Meter tief im Boden in dem Rohr fest. Er wurde mit Hilfe einer Sonde in dem Rohrleitungssystem lokalisiert und schließlich vom Bunker aus gerettet. Sein Frauchen Nicola Ghallet wusste nicht, dass in ihrem Garten Rohre liegen, deren Öffnungen nicht abgesichert sind. Charly und seinen Geschwistern kann das egal sein. Die sechs Welpen wurden alle vermittelt – unter anderem an einen weiteren Feuerwehrmann.

(mak)