Ermittlungen wegen versuchten Mordes in Dudweiler Razzia nach Brandschlag: Beschuldigter ist bereits in anderem Fall mit betroffener Familie angeklagt

Die Razzia am Donnerstagvormittag, 19. September, in einem Wohnhaus in der Sudstraße in Saarbrücken-Dudweiler steht im Zusammenhang mit einem Brandanschlag einige Häuser weiter am 24. Juli. Es geht um den Vorwurf des mehrfachen versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter schwerer Brandstiftung im Rahmen von Nachbarschaftsstreitigkeiten. Der Beschuldigte, dessen Wohnräume durchsucht wurden, ist nach SZ-Informationen vorbestraft. Die Staatsanwaltschaft bestätigt der SZ, dass der 32-Jährige zudem in einem anderen Verfahren im Rahmen der Nachbarschaftsstreitigkeiten als Angeklagter vor Gericht steht.