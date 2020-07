Sachbeschädigung : Polizei: Wer zündete zwei Mülleimer am Dudoplatz an?

Die Polizei will herausfinden, wer am Mittwoch gegen 22 Uhr zwei Mülleimer am Bereich Dudoplatz angezündet hat. Ein Zeuge löschte die Brände. Er schritt so schnell ein, dass die Flammen keinen Schaden anrichteten.

