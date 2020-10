Erneuter Einsatz in Dudweiler : Notruf-Missbrauch: Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Die Polizei hat in Saarbrücken-Dudweiler einen Mann in Gewahrsam genommen, der erneut unangenehm aufgefallen ist. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dudweiler Weil er den Notruf missbraucht hat, wurde in Dudweiler ein Betrunkener in Gewahrsam genommen. Der Mann soll vor Kurzem erst für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt haben.

Nach dem Missbrauch des Notrufs hat die Polizei am Sonntagmorgen in Dudweiler einen Mann in Gewahrsam genommen. Er hatte mehrmals den Notruf gewählt. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren deshalb in die Fischbachstraße 5 geeilt. Die Feuerwehr Dudweiler öffnete die Wohnungstür. Laut Polizei wurde der Mann alkoholisiert vorgefunden. Er ist offenbar wegen ähnlicher Fälle bekannt. Zudem soll er derjenige sein, der am 16. September für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt hat. Ein Mann war mit einer Waffe in der Hand und einem Bademantel bekleidet durch Dudweiler gelaufen. Es stellte sich später heraus, dass es eine Spielzeugwaffe war.