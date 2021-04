Polizei sucht Zeugen : Brandstiftung an der Turmschule in Dudweiler

Die Freiwillige Feuerwehr Dudweiler rückte in der Nacht zu Montag zu einem Einsatz an der Turmschule aus. Foto: Feuerwehr Dudweiler

Dudweiler Unbekannte haben an der Turmschule in Saarbrücken-Dudweiler Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Fassade eines Gebäudes wurde beschädigt.

Die Polizei ermittelt nach einer Brandstiftung in der Nacht zu Montag, 26. April. Unbekannte haben in der St. Ingberter Straße am Gebäude der Ganztagsschule der Turmschule Dudweiler zwei Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern. Jedoch wurde die Fassade des Gebäudes der Grundschule durch Hitze und Russ beschädigt. Die genaue Schadeshöhe liegt noch nicht vor.