Diebstahl in Dudweiler : Unbekannter baut nachts Katalysator an geparktem Auto aus

Die Ermittler der Polizei-Inspektion Sulzbach suchen Zeugen eines Diebstahls im Saarbrücker Stadtteil Dudweiler. Foto: dpa/Friso Gentsch

Dudweiler Dreister Diebstahl in der Straße Am Geisenberg in Dudweiler: Wie die zuständige Polizei-Inspektion Sulzbach am Mittwoch, 14. Oktober, mitteilte, hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag, 12. Oktober, 15 Uhr, und Dienstag, 13. Oktober, 6.30 Uhr, an einem geparkten Auto offenbar gezielt ein bestimmtes Fahrzeugteil ausgebaut.

Als der Besitzer zur Arbeit fahren wollte, bemerkte er, dass der Katalysator fehlt.