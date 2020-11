Flucht Richtung Dudo-Galerie : Täter schlagen Tür in Fußgängerzone in Dudweiler ein

Täter schlagen Tür in Fußgängerzone in Dudweiler ein

Dudweiler Die Polizei fahndet mit Täterbeschreibungen nach zwei Männern, die in Dudweiler in der Fußgängerzone die Eingangstür zu einem Geschäft zerstört haben.

Zwei unbekannte Männer haben in der Dudweiler Fußgängerzone die Glastür eines leerstehenden Ladenlokals eingeschlagen und einen Schaden von etwa 1000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geschah die Tat am Sonntag, 1. November, gegen 1.30 Uhr in der Saarbrücker Straße 271. Die Täter flüchteten in Richtung Dudo-Galerie.