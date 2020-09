Dreiste Tat : Jüngere Frau beklaut ältere Dame im Bus in Dudweiler

Dudweiler Eine 20 bis 25 Jahre alte Frau hat einer 83-Jährigen im Bus in Dudweiler auf dreiste Art den Geldbeutel geklaut.

Eine 83-Jährige wurde am Donnerstag, 27. August, gegen 16.30 Uhr Opfer einer Diebin. Laut Polizei war sie in Dudweiler im Hofweg in die Linie 101 gestiegen. Als der Bus anfuhr, musste sie sich festhalten. Dabei fiel ihre Handtasche runter. Sie entdeckte diese danach am Arm einer Frau und holte sie sich zurück. An der Haltestelle Hofweg/Kantstraße stiegen beide aus. Daheim bemerkte die 83-Jährige, dass ihr Geldbeutel fehlt. Die Beschreibung der Täterin: 20 bis 25 Jahre alt, 1,55 Meter groß, schlank, helle Haut, dunkle, längere Haare. Sie sprach gebrochenes Deutsch, hatte eine Tragetasche dabei und ging Richtung Kantstraße davon.