Ein Mann sitzt seit Mittwoch (12. Dezember) im Saarbrücker Knast. Er soll an organisiertem Drogenhandel beteiligt sein. Das werfen ihm polnische Ermittler vor und hatten ihn deswegen mit einem EU-Haftbefehl gesucht.

Jetzt schnappte die Falle im Saarland zu. Wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums mitteilt, fassten Beamte den 50-Jährigen am Morgen in der Dudweiler Wohnung seiner Frau. Dort ließ er sich festnehmen, ohne sich zu wehren. Bis der mutmaßliche Drogendealer nach Polen ausgeliefert wird, bleibt er im Gefängnis der Landeshauptstadt. Das ordnete ein Richter am Amtsgericht in Saarbrücken an.