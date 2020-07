Täter identifiziert : Erneuter Einbruch in eine Discounter-Filiale in Saarbrücken

In einer Saarbrücker Discounter-Filiale wurde erneut eingebrochen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Saarbrücken-Dudweiler Am Samstag kam es in den frühen Morgenstunden zum wiederholten Male innerhalb der letzten Wochen zu einem Einbruchdiebstahl in die Filiale eines Discounters in der Sulzbachtalstraße.

Das gab die Polizei am Samstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Der Täter hatte gegen 4.15 Uhr gewaltsam die beiden Schiebetüren eingedrückt und sich auf diese Weise Zugang zu den Verkaufsräumen verschafft. Er habe es dabei auf Spirituosen abgesehen, welche er in einer mitgeführten Tasche verstaute, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Tat wurde der Täter von der Videoüberwachungsanlage erfasst. Der Mann konnte durch die Polizei auf diese Weise identifiziert werden. Laut Polizeiangaben stellte sich dann heraus, dass es sich um einen amtsbekannten Serientäter handeln dürfte.