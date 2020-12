Unfallflucht in Jägersfreude : Polizei sucht unbekannten Zeugen

Die Polizei sucht einen Zeugen, der einen Unfall beobachtet hat. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Jägersfreude Die Polizei-Inspektion Sulzbach bittet einen unbekannten Zeugen sich zu melden. Dieser hatte Donnerstag, 3. Dezember, gegen 23.15 Uhr beobachtet, wie in der St. Johanner Straße in Jägersfreude ein am Fahrbahnrand geparkter Ford Focus beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Wie die Polizei am Freitag, 11. Dezember, mitteilte, hatte der unbekannte Zeuge das Kennzeichen des Unfallverursachers notiert. Er hinterließ eine Notiz am Fahrzeug des Geschädigten – jedoch ohne Angabe seiner Personalien.