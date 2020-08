Sachbeschädigung durch Graffiti : Schmierfinke treiben in Dudweiler ihr Unwesen

Mehrere Täter haben in Dudweiler binnen kurzer Zeit zahlreiche Schmierereien hinterlassen. Der Schaden durch die Graffiti beträgt mehrere hundert Euro.

Unbekannte Schmierfinke sorgen in Dudweiler erneut für Ärger. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben die Täter in der Nacht von Freitag, 14. August, auf Samstag, 15. August, schon wieder in der Hermann-Löns-Straße, der Kantstraße sowie im Hofweg Gartenzäune, Verteilerkasten und eine Bushaltestelle mit Farbe besprüht.