Feuerwehrfest Oktoberfest und Party-Nacht bei der Feuerwehr Dudweiler

Es wird sicherlich wieder hoch hergehen, wenn die Freiwillige Feuerwehr Dudweiler am kommenden Wochenende zu einem der letzten Sommerfeste in der Region einlädt. Die ehrenamtlichen Retter des Löschbezirks öffnen die Türen des Feuerwehrgerätehauses in der Fischbachstraße vom kommenden Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. September.