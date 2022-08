Engpässe in Caritas-Klinik St. Josef : Operationssaal in Klinik Dudweiler gesperrt

Dudweiler Dudweiler (ml) Durch Corona bedingte Erkrankungen und die momentane Urlaubszeit haben am Caritas-Klinikum St. Josef in Dudweiler zu Personalengpässen geführt. „Deshalb haben wir am Standort St. Josef die Operationskapazitäten angepasst und betreiben dort vorübergehend zwei statt drei OP-Säle“, sagt der Kaufmännischen Direktor des Caritas-Klinikums Saarbrücken, Thomas Gärtner.

