Angriff auf 83-jährige Frau : Mutiger Zeuge stoppt Dieb auf der Flucht

Dudweiler Ein mutiger Passant hat einen Dieb in Dudweiler auf der Flucht gestoppt. Zeugen hatten am Donnerstag um 10.20 Uhr beobachtet, wie sich ein Mann einer 83-jährigen Frau von hinten näherte, in deren geöffnete Handtasche griff und ihren Geldbeutel stahl.

Der Täter floh in eine Seitenstraße. Ein 46-Jähriger aus Dudweiler folgte ihm und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Der Täter hatte schon Geld und Kreditkarten der Frau eingesteckt. Die Polizei brachte den Mann zur Dienststelle Sulzbach. Da er ein Messer und Pfefferspray dabeihatte, erstattete die Polizei Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen.