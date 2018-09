Mit der VHS ins Trainings-Center der Firma Hydac

Die Komponenten und Systeme des hochinnovativen Sulzbacher Unternehmens, das eng mit Universitäten und Fachhochschulen zusammenarbeitet, sind in fast allen Industriebranchen zu finden, so die VHS weiter.

Die breite Produktpalette wird eingesetzt zum Beispiel in Baumaschinen und der Schienentechnik. Im Trainings-Center darf nicht fotografiert/gefilmt werden. Mindestalter 16 Jahre, Anfahrt auf eigenes Risiko, Treffpunkt ist am Freitag, 19. Oktober um 14 Uhr am Werk 12a, Hirschbachstraße in Dudweiler. Die Führung ist gebührenfrei, es können maximal 25 Interessierte teilnehmen.

Anmeldung bis 10. Oktober (Kursnr. 8831) unter Telefon (0 68 97) 76 58 66, E-Mail: vhs-dudweiler@t-online.de